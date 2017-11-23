Телеканал "Царьград" прекратит вещание с 1 декабря

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Телеканал "Царьград" с 1 декабря прекращает вещание. Это связано со сменой формата вещания, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на непубличное акционерное общество "Царьград медиа".

"Царьград", начавший вещание в 2015 году, позиционирует себя как консервативный информационно-аналитический телеканал. Он освещает российские и мировые события с точки зрения русского православного большинства.

На телеканале обсуждаются внутренняя и внешняя политика России, геополитика, международные отношения, культура, традиции и религия.