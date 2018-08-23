В "Зарядье" покажут редкие пейзажи из запасников Третьяковской галереи

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На первой художественной выставке в "Зарядье" покажут редко выставляющиеся картины из запасников Третьяковской галереи. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Выставка "Изображая Россию. Пейзажная живопись из собрания Третьяковской галереи" стартует в парке 6 сентября. Зрители увидят 55 полотен 36 российских художников. Они смогут проследить эволюцию российского пейзажа на рубеже XIX и XX веков.

Гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова отметила, что в запасниках музея хранится "изрядное количество произведений невероятной силы эстетического воздействия". По ее словам, они очень важны для понимания процессов, которые никогда не показывали в залах Третьяковки.

В экспозиции будет несколько разделов: "Столица", "Исследуя страну", "Традиция и сказки", "Время, вперед", "В природе ничего не меняется" и "В области вечного льда".

Посетителям парка покажут работы Алексея Саврасова, Василия Перова, Бориса Кустодиева, Натальи Гончаровой, Константина Юона, а также произведения менее известных мастеров.

В разделе "Столица" будут представлены изображения Москвы от начала ХIX до конца ХХ века, в том числе "Боярская площадка в Кремле" Федора Алексеева. В зале "Исследуя страну" гости увидят пейзажи Исаака Левитана, Константина Коровина и Ильи Остроухова.

Раздел "В области вечного льда" познакомит москвичей с творчеством первого живописца Арктики Александра Борисова. Также на выставке будет работать интерактивный гид-проекция, благодаря которому посетители смогут узнать об авторах и их работах.