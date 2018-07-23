Стартовал международный фотоконкурс "Русская цивилизация"

В столице стартовал II Международный фотоконкурс "Русская цивилизация".

Конкурс "Русская цивилизация" будет проходить в Москве с 23 июля по 9 сентября. С понедельника профессиональные фотографы и любители из России и зарубежья смогут загружать свои снимки на сайт проекта.

Каждый участник сможет представить до пяти фото, созданных за последние пять лет, в пяти номинациях: "Уникальная природа", "Лица и поколения", "Традиции большой страны", "Архитектура и скульптура" и "Народное творчество".

Работы можно отправлять на конкурс до 9 сентября. В состав жюри входят известные российские и зарубежные фотографы, журналисты и общественные деятели.

Победителей конкурса наградят в конце сентября в Москве. Лучшие работы участников можно будет увидеть осенью на открытой выставке на одном из бульваров в центре столицы.