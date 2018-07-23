Москвич покорил британский "Голос" после провала в России

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Звезды обсуждают историю 11-летнего москвича Ярослава Якубчука, который участвовал в "Голос. Дети" и остался незамеченным, а в британской версии шоу к нему на слепом прослушивании повернулись все члены жюри.
Как прокомментировал ситуацию певец Филипп Киркоров, в России мальчик на прослушивании мог показать худшее исполнение или спеть другой репертуар. "Иногда ты попадаешь в репертуар и настроение, иногда нет. Это же творчество, а не математическая программа", – заявил исполнитель телеканалу Москва 24.
Как пояснил Киркоров, главное, что признание нашло мальчика и его голос услышали и оценили, а в какой стране это произошло – ее так уж и важно.
Ранее стало известно, что Анна Филипчук из Барнаула представит Россию на международном песенном конкурсе "Детское Евровидение-2018". Финал состоится 25 ноября в Минске.
Звезды российской эстрады обсуждают историю 11-летнего москвича Ярослава
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