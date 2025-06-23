23 июня, 15:54Культура
Умер итальянский скульптор Арнальдо Помодоро
Фото: ТАСС/Zuma/Stefano De Grandis FTG
Итальянский скульптор Арнальдо Помодоро скончался вечером 22 июня, не дожив день до своего 99-летия. Об этом сообщается на сайте фонда, носящего его имя.
Помодоро умер в своем доме в Милане. Больше всего он был известен своими бронзовыми геометрическими скульпторами, установленными в Риме, Париже, Нью-Йорке, Копенгагене и других городах мира.
Помодоро родился 23 июня 1926 года. Впервые его работы были представлены зрителям в 1954 году.
Одна из самых знаменитых его работ – "Сфера в сфере". Она была выполнена в 1966 году для Всемирной выставки "Экспо" в Монреале. Всего существует 45 авторских копий данного произведения, изображающего "разломленный земной шар".
Последняя крупная выставка Помодоро прошла в 2023 году при сотрудничестве с модным домом Fendi в его римской штаб-квартире, расположенной во Дворце цивилизаций.