Организаторы "Евровидения" посоветовали повременить с покупкой билетов в Израиль

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Организаторы музыкального конкурса "Евровидение" посоветовали поклонникам пока не покупать авиабилеты на мероприятие в следующем году. Конкурс должен состоятся в Израиле.

Фанатам "Евровидения" порекомендовали следить за заявлениями по поводу места и времени проведения конкурса на официальных каналах. Об этом оргкомитет написал в Facebook.

Музыкальный конкурс проходит в стране, чей участник в предыдущем году стал победителем. Город проведения выбирают местные власти. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху уже заявил, что музыкальное состязание пройдет в Иерусалиме. Однако неопределенность статуса этого города зачастую создает проблемы для организации международных мероприятий.

Финал "Евровидения-2018" прошел в Лиссабоне 12 мая. Победу в конкурсе одержала израильская певица Нетта Барзилай. Она выступила с песней Toy, набрав по результатам голосования жюри и зрителей 529 баллов. Созданный Неттой образ стал одним из самых запоминающихся за всю историю конкурса.

Российская певица Юлия Самойлова выступила во втором полуфинале конкурса. Но по итогам голосования жюри и зрителей заняла только 15 место и не попала в финал.