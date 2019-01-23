Госфильмофонд нашел альтернативу пленке

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Госфильмофонд начал принимать исходные материалы фильмов на государственное хранение на электронных носителях, передает Агентство "Москва".

Соглашение подписано с министерством культуры РФ. Теперь процесс сдачи исходных материалов фильмов на постоянное хранение упрощается. Это касается фильмов, получивших полное или частичное государственное финансирование производства. Такая процедура передачи нужна производящим компаниям для получения прокатного удостоверения, которое выдается только при наличии акта о сдаче-приемке материалов в Госфильмофонд.

Раньше производителей обязывали сдавать материалы на пленке. Это было затратно, а требование объяснялось тем, что пленка является самым надежным и долгосрочным способом хранения аудиовизуальной продукции. Сейчас Госфильмофонд России при поддержке государства будет сам переводить материалы на пленку.