Прощание с оперным певцом Дмитрием Хворостовским пройдет в Москве

Фото: ТАСС/Андрей Бодряшкин

Поклонники оперного певца Дмитрия Хворостовского смогут проститься с ним в Москве, но точная дата мероприятия пока неизвестна.

О предстоящем траурном событии сообщила поэтесса и близкая подруга артиста Лилия Виноградова. "Это точно будет в Москве. Пока все в стадии организации. Точной даты нет", – цитирует ее РИА Новости.

Певец Дмитрий Хворостовский умер 22 ноября в своем доме в Лондоне. Артисту было 55 лет.

Место захоронения артиста станет известно 23 ноября. Певец завещал кремировать свое тело и похоронить прах в Москве и на родине – в Красноярске.

Свои соболезнования в связи с кончиной известного оперного певца уже высказали Владимир Путин и Сергей Собянин.

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