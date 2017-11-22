Прощание с оперным певцом Дмитрием Хворостовским пройдет в Москве

Фото: ТАСС/Андрей Бодряшкин
Поклонники оперного певца Дмитрия Хворостовского смогут проститься с ним в Москве, но точная дата мероприятия пока неизвестна.
О предстоящем траурном событии сообщила поэтесса и близкая подруга артиста Лилия Виноградова. "Это точно будет в Москве. Пока все в стадии организации. Точной даты нет", – цитирует ее РИА Новости.
Певец Дмитрий Хворостовский умер 22 ноября в своем доме в Лондоне. Артисту было 55 лет.
Место захоронения артиста станет известно 23 ноября. Певец завещал кремировать свое тело и похоронить прах в Москве и на родине – в Красноярске.
Свои соболезнования в связи с кончиной известного оперного певца уже высказали Владимир Путин и Сергей Собянин.
Наиболее яркие моменты жизни и творчества Хворостовского смотрите в фотогалерее портала Москва 24.
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