Градский прокомментировал сообщение о смерти Хворостовского

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Певец и композитор Александр Градский прокомментировал сообщение о смерти оперного певца Дмитрия Хворостовского.

"Кроме ужаса... Нет никакого комментария. Что тут говорить... Ужасное событие", − сказал Градский, передает RT.

Он добавил, что хорошо общался с Хворостовским.

Хворостовский скончался 22 ноября в возрасте 55 лет, в окружении семьи в своем доме в Лондоне. Ранее певец два года боролся с раком мозга.

Семья Дмитрия Хворостовского подтвердила смерть оперного певца.

Яркие моменты жизни и творчества Дмитрия Хворостовского редакция портала Москва 24 собрала в фотогалерее.