Открытие балетного сезона состоится в Кремлевском дворце 6 и 7 октября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Новый балетный сезон после длительного перерыва из-за пандемии стартует на сцене Государственного Кремлевского дворца 6 и 7 октября. Зрителям покажут постановки "Спящая красавица" и "Спартак" в исполнении Государственного академического театра классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что балет "Спящая красавица" версии Касаткиной и Василева длится два часа – вдвое меньше классической постановки. При этом в нем сохранены музыка Петра Ильича Чайковского и хореография Мариуса Петипа. В финале постановки можно увидеть танец, соединяющий в себе классическую школу и современную пластику.

На сцене Кремля 6 октября выступят Галина Гармаш в роли Авроры, Гаджимурад Дааев в роли Дезире, Виктория Горбачева (фея Сирени) и Ирина Довидовская (фея Карабос).

В спектакле "Спартак" ведущие партии 7 октября исполнят Алексей Орлов (Спартак), Екатерина Березина (Аврелия), Николай Чевычелов (Красс) и Екатерина Хапова (Эвтибида). Отмечается, что в балете на музыку Арама Хачатуряна задействовано 6 тонн декораций и 300 костюмов.

Ранее стало известно, что дети могут посещать театры при соблюдении ими рекомендаций Роспотребнадзора.