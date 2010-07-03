Группа роботов-панков One Love Machine Band впервые приедет в Россию

Фото: One Love Machine предоставлены изобретателем

31 августа – 1 сентября на ВДНХ состоится самый массовый за всю историю фестиваль мейкерства и технологического творчества – Rukami. Именно здесь сотни молодых изобретателей из России и зарубежья покажут широкой публике свои неординарные идеи и проекты. В рамках развлекательной программы впервые в Россию приедет всемирно известная немецкая робогруппа One Love Machine Band.

One Love Machine Band – уникальный и единственный в своем роде музыкальный проект. Все ее участники – машины, которые играют панк-рок на настоящих музыкальных инструментах. Каждый из роботов, участников группы, – это не просто набор механизмов, а полноценная уникальная личность с именем, ролью в группе и оригинальным обликом. Более того, их приводит в движение не совсем обычная система: музыканты работают на поршнях и давлении воздуха. Команда робомузыкантов похожа на людей, но при этом больше в размерах и отличается неповторимым механическим очарованием, от которого веет эстетикой стимпанка.

Фестиваль Rukami пройдет 31 августа – 1 сентября на ВДНХ и соберет лучших мейкеров РФ и зарубежья. Важной особенностью станет исключительная вовлеченность аудитории – программа и наполнение всех зон устроены таким образом, что каждый посетитель станет частью большого движения технологических энтузиастов и изобретателей. Мейкеры и гости вместе будут создавать сложные устройства, инсталляции и перформансы. Кроме того, на фестивале будут проходить различные практические мастер-классы и воркшопы, где каждый желающий сможет создать своими руками уникальные изобретения от именного меча джедая до 3D-модели суперболида.

Вход будет бесплатным, так что увидеть выступление One Love Machine Band смогут все желающие. Музыкальное шоу робогруппы можно будет увидеть в оба дня фестиваля несколько раз в день. Каждое выступление будет состоять из двух частей: музыкальной и выставочной, – каждый гость сможет подойти к роботам поближе и пообщаться с их создателем.

Регистрация на фестиваль – по ссылке.