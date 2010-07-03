Группа роботов-панков One Love Machine Band впервые приедет в Россию

Поделиться в социальных сетях:
Фото: One Love Machine предоставлены изобретателем
31 августа – 1 сентября на ВДНХ состоится самый массовый за всю историю фестиваль мейкерства и технологического творчества – Rukami. Именно здесь сотни молодых изобретателей из России и зарубежья покажут широкой публике свои неординарные идеи и проекты. В рамках развлекательной программы впервые в Россию приедет всемирно известная немецкая робогруппа One Love Machine Band.
Фестиваль Rukami пройдет 31 августа – 1 сентября на ВДНХ и соберет лучших мейкеров РФ и зарубежья. Важной особенностью станет исключительная вовлеченность аудитории – программа и наполнение всех зон устроены таким образом, что каждый посетитель станет частью большого движения технологических энтузиастов и изобретателей. Мейкеры и гости вместе будут создавать сложные устройства, инсталляции и перформансы. Кроме того, на фестивале будут проходить различные практические мастер-классы и воркшопы, где каждый желающий сможет создать своими руками уникальные изобретения от именного меча джедая до 3D-модели суперболида.
Вход будет бесплатным, так что увидеть выступление One Love Machine Band смогут все желающие. Музыкальное шоу робогруппы можно будет увидеть в оба дня фестиваля несколько раз в день. Каждое выступление будет состоять из двух частей: музыкальной и выставочной, – каждый гость сможет подойти к роботам поближе и пообщаться с их создателем.
Регистрация на фестиваль – по ссылке.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: