Регина Тодоренко рассказала о госпитализации в Турции

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала, что пережила госпитализацию во время отдыха в Турции. Об этом она сообщила в своем Instagram.

Она опубликовала фотографию, на которой сидит в самолете с защитной маской на лице. Под фото телеведущая написала, что почти весь отдых болела коронавирусом, а день рождения провела с COVID-19 и сидела в изоляции.

Ведущая также поблагодарила за помощь мать и сотрудников турецкого отеля, которые позволили ей "отпраздновать день рождения".

"Я плакала, когда меня поздравляли люди, облаченные в скафандры. Что поделать, такие наши реалии! Господи, пусть все будут здоровы!" – написала Тодоренко.

Ранее стало известно, что Тодоренко попала в больницу. Она опубликовала фотографию с больничной койки и заверила поклонников, что все будет хорошо. При этом причину госпитализации телеведущая раскрывать не стала.