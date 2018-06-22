Музыкальное шоу по мотивам русских праздников покажут в "Аптекарском огороде"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Музыкальное шоу-спектакль "Русская ярмарка" по мотивам национальных праздников состоится в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" 15 июля, сообщила пресс-секретарь сада Ольга Архипова.

Посетители окунутся в магию дня Ивана Купалы, отметят праздник урожая и широкую Масленицу, побывают на традиционной русской ярмарке, встретят зиму с Рождеством, колядками, игрищами. В спектакле будет участвовать вокально-хореографический ансамбль "Русы".

"Русская ярмарка" – первое музыкальное шоу-спектакль, основанное на синтезе народных традиций и современности. Обработка песен и музыки переплетается с оригинальным исполнением обрядовых мелодий и сопровождается яркими хореографическими постановками.

А с 29 июня по 1 июля в "Аптекарском огороде" впервые будет проходить фестиваль больших джазовых оркестров в рамках музыкальной программы "Город Джаз". Начало концертов запланировано на 20:00, билеты можно купить в кассах сада или онлайн.