Музыкальное шоу по мотивам русских праздников покажут в "Аптекарском огороде"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Музыкальное шоу-спектакль "Русская ярмарка" по мотивам национальных праздников состоится в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" 15 июля, сообщила пресс-секретарь сада Ольга Архипова.
Посетители окунутся в магию дня Ивана Купалы, отметят праздник урожая и широкую Масленицу, побывают на традиционной русской ярмарке, встретят зиму с Рождеством, колядками, игрищами. В спектакле будет участвовать вокально-хореографический ансамбль "Русы".
"Русская ярмарка" – первое музыкальное шоу-спектакль, основанное на синтезе народных традиций и современности. Обработка песен и музыки переплетается с оригинальным исполнением обрядовых мелодий и сопровождается яркими хореографическими постановками.
А с 29 июня по 1 июля в "Аптекарском огороде" впервые будет проходить фестиваль больших джазовых оркестров в рамках музыкальной программы "Город Джаз". Начало концертов запланировано на 20:00, билеты можно купить в кассах сада или онлайн.
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