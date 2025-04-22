Минкульт РФ предложил отмечать День артиста 17 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Министерство культуры России предложило отмечать 17 января День артиста. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Дата связана с историческим событием в мире театра – днем рождения первого народного артиста СССР, одного из основателей Московского Художественного театра, создателя системы актерского искусства и выдающегося реформатора русского театра – Константина Сергеевича Станиславского", – говорится в пояснительной записке.

Праздник послужит признанием значимости вклада деятелей искусства в культурное наследие страны и развитие творческих традиций.

С инициативой ранее выступил народный артист РФ, художественный руководитель театра "Современник" и Московского театра Олега Табакова Владимир Машков.

Между тем 17 апреля в столице открылся 47-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ). В этом году он будет проходить до 24 апреля. В начале церемонии помощник президента РФ Владимир Мединский зачитал телеграмму Владимира Путина. Глава государства отметил, что в этом году ММКФ проходит под знаком 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Жюри основного конкурса возглавил продюсер и режиссер Луис Миньярро, пожелавший удачи участникам конкурса.