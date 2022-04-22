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Фронтмен группы The Rolling Stones Мик Джаггер оценил новое поколение рок-музыкантов. В частности, он похвалил Yungblud и Machine Gun Kelly.

"Их пацанская атмосфера пост-панка заставляет меня думать, что в рок-н-ролле все еще есть немного жизни", – цитирует Джаггера The Independent.

Также музыкант опроверг информацию о скором уходе со сцены. По словам Джаггера, ему нравится гастролировать, любимое дело приносит удовольствие.

"Мне нравится выходить на сцену и заниматься своим делом. Мне хочется, чтобы пару часов все получали удовольствие и забывали о своих проблемах, чтобы они просто расслабились и отлично провели день и вечер", – отметил музыкант.

Ранее стало известно, что вдова рок-музыканта Егора Летова Наталья Чумакова выпустит неизданные записи артиста, считавшиеся утерянными. Речь идет о записях из альбомов "Посев" и "Дождь в казарме". Это компиляция разных стихов предновогоднего 1983 года.

