Вдова рок-музыканта Егора Летова выпустит его неизданные записи

Фото: ТАСС/Михаил Фомичев

Вдова рок-музыканта Егора Летова Наталья Чумакова выпустит неизданные записи артиста, считавшиеся утерянными. Об этом сообщает "Газета.ру".

Речь идет о записях из альбомов "Посев" и "Дождь в казарме". Она пояснила, что это компиляция разных стихов предновогоднего 1983 года.

"Есть некоторая проблема: катушки не все подписаны, а Егор при жизни мне это слушать не давал. Так что еще предстоит понять, что это вообще такое", – добавила Чумакова.

Ранее жители Омска в рамках проекта "Великие имена России" предложили присвоить местному аэропорту имя Егора Летова, который умер в 2008 году.

Однако на сайте областного правительства появилась информация, что имя Летова не попало в финальную тройку имен для Омского аэропорта.

