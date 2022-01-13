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Культура

11:16

Вдова рок-музыканта Егора Летова выпустит его неизданные записи

культура

Фото: ТАСС/Михаил Фомичев

Вдова рок-музыканта Егора Летова Наталья Чумакова выпустит неизданные записи артиста, считавшиеся утерянными. Об этом сообщает "Газета.ру".

Речь идет о записях из альбомов "Посев" и "Дождь в казарме". Она пояснила, что это компиляция разных стихов предновогоднего 1983 года.

"Есть некоторая проблема: катушки не все подписаны, а Егор при жизни мне это слушать не давал. Так что еще предстоит понять, что это вообще такое", – добавила Чумакова.

Ранее жители Омска в рамках проекта "Великие имена России" предложили присвоить местному аэропорту имя Егора Летова, который умер в 2008 году.

Однако на сайте областного правительства появилась информация, что имя Летова не попало в финальную тройку имен для Омского аэропорта.

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