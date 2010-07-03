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17:24

В Сети появился тизер полнометражного "Дэдвуда"

культура за рубежом кино

17:24

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Фото: youtube.com

В Сети появился тизер полнометражного вестерна "Дэдвуд". Видео опубликовано на YouTube-канале телевизионной сети HBO.

Как уточнили представители HBO, фильм выйдет на экраны 31 мая. Он станет продолжением сюжета финального сезона сериала "Дэдвуд" 2006 года. В главных ролях, как и в оригинальном телешоу, – Тимоти Олифант, Иэн МакШейн и Молли Паркер. Режиссерское кресло занял Дэниэль Минахан, который работал и над одноименным сериалом.

Видео: YouTube/HBO

В съемках полнометражного "Дэдвуда" также приняли участие такие актеры, как Дэйтон Калли, Брэд Дуриф, Ким Диккенс, Джеральд Макрэйни и Пола Малкомсон. HBO объявил о старте съемок продолжения знаменитого вестерна в ноябре 2018 года.

Ранее звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк рассказала, что перенесла инсульт в 24 года – во время съемок второго сезона сериала. Трейлер финального сезона "Игры престолов" вышел в начале марта.

культура за рубежом кино

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