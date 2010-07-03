Траволта признался в любви к русским творцам

Голливудский актер Джон Траволта заявил в интервью РИА Новости, что в России лучшие художники, артисты, писатели. Он приехал в Москву как специальный гость премии BraVo, которая вручается в сфере классической и популярной музыки.
"Лучшие художники, артисты, писатели, лучшая музыка, балет – все что угодно! Это все Россия! Это невозможно отрицать. И если кто-то это отрицает или игнорирует – это же глупо. Все самое прекрасное – основа всего у вас, вам в России есть, чем гордиться", – сказал Траволта.
Он отметил, что любит произведения писателей Чехова и Достоевского, из художников выделяет Кандинского и Малевича. В классическом танце Траволта восхищается Джорджем Баланчином, Рудольфом Нуриевым и Михаилом Барышниковым. Также он сказал, что актерскому искусству учился по системе Станиславского.
Траволта исполнил более 70 ролей в кино. Особенно он запомнился по своим ролям в фильмах "Бриолин", "Без лица", "Лихорадка субботнего вечера" и "Криминальное чтиво".
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