Антифашистские игральные карты покажут в филиале Музея Победы

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Уникальные антифашистские игральные карты покажут посетителям филиала Музея Победы в Красногорске. Об этом сообщает пресс-служба музея.

"Красногорский филиал Музея Победы 25 января представит посетителям один из самых интересных экспонатов из своих фондов – антифашистские игральные карты, созданные в 1943 году", – цитирует сообщение пресс-службы Агентство "Москва". Карты изготовили по эскизам ленинградского художника Ивана Харкевича, который нарисовал карикатуры на руководство нацистской Германии. "Королями" представлены Адольф Гитлер, Йозеф Геббельс, Генрих Гиммлер и Герман Геринг, а "дамами" – страны-союзники Германии: Венгрия, Финляндия, Румыния и Италия. "Тузами" на картах художник изобразил крупные промышленные предприятия, которые в те годы служили опорой для гитлеровского режима.

Кроме того, на картах "напечатаны сатирические стихи и листовки на немецком языке", рассказала заведующая Красногорским филиалом музея Светлана Любенкова. По ее словам, их использовали для пропаганды во вражеских войсках. "Нужно было убедить противника, стоящего под Ленинградом, что ему никогда не удастся взять город", – пояснила Любенкова.

Отмечается, что в 1999 году Харкевич лично передал в музей эскизы антифашистских карт и некоторые графические работы. Там же хранятся записи видеоинтервью с художником.

Открытие выставки антифашистских карт приурочили к 75-летию снятия блокады Ленинграда. Она пройдет в рамках программы "Приближение. История в деталях", которая действует в Красногорском филиале Музея Победы около года.

Ранее сообщалось, что вход в Музей Победы сделают бесплатным для студентов с 25 по 27 января в честь Татьяниного дня. До главного здания музея от станции метро "Парк Победы" будут ходить бесплатные автобусы.