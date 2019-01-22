Чертежи архитектора Игнатия Милиниса покажут в музее имени Щусева

Первая монографическая экспозиция "Герои авангардстроя. Архитектор Игнатий Милинис" 14 февраля откроется в Государственном архитектурном музее имени Щусева. На ней москвичам покажут фотографии, документы и чертежи одного из самых значительных русских архитекторов-авангардистов, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
Минилис вошел в историю как последовательный приверженец конструктивизма, чьи творческие позиции сформировались еще во время учебы в архитектурном училище Киева. В 1926 году он спроектировал клуб строителей, а спустя год – Музей революции.
Имея опыт практического строительства, архитектор переехал в Москву и продолжил учебу во ВХУТЕИНе. Вместе с Моисеем Гинзбургом он спроектировал и построил Дом-коммуну Наркомфина в российской столице, а также Дом правительства в Алма-Ате.
Игнатий Францевич стал автором первых районных планировок в Советском Союзе. А в 1930-е годы выстроил жилые дома ЗИЛ на Угрешской и Велозаводской улицах. Выставка, посвященная его творчеству, будет работать до 5 мая.
Ранее музей имени Щусева анонсировал открытие выставки памяти архитектора Шухова. Посвященная автору знаменитой Шаболовской телебашни, станет "самым большим проектом" 2019 года. Посетить ее можно будет осенью.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.