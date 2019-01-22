Чертежи архитектора Игнатия Милиниса покажут в музее имени Щусева

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Первая монографическая экспозиция "Герои авангардстроя. Архитектор Игнатий Милинис" 14 февраля откроется в Государственном архитектурном музее имени Щусева. На ней москвичам покажут фотографии, документы и чертежи одного из самых значительных русских архитекторов-авангардистов, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Минилис вошел в историю как последовательный приверженец конструктивизма, чьи творческие позиции сформировались еще во время учебы в архитектурном училище Киева. В 1926 году он спроектировал клуб строителей, а спустя год – Музей революции.

Имея опыт практического строительства, архитектор переехал в Москву и продолжил учебу во ВХУТЕИНе. Вместе с Моисеем Гинзбургом он спроектировал и построил Дом-коммуну Наркомфина в российской столице, а также Дом правительства в Алма-Ате.

Игнатий Францевич стал автором первых районных планировок в Советском Союзе. А в 1930-е годы выстроил жилые дома ЗИЛ на Угрешской и Велозаводской улицах. Выставка, посвященная его творчеству, будет работать до 5 мая.

Ранее музей имени Щусева анонсировал открытие выставки памяти архитектора Шухова. Посвященная автору знаменитой Шаболовской телебашни, станет "самым большим проектом" 2019 года. Посетить ее можно будет осенью.

