Выставка памяти архитектора Шухова пройдет в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Выставка о творчестве архитектора и инженера Владимира Шухова, которого называли "русским Леонардо", откроется в Музее архитектуры имени Щусева в 2019 году. Об этом сообщила директор музея Елизавета Лихачева.

По ее словам, выставка, посвященная автору знаменитой Шаболовской телебашни, станет "самым большим проектом" 2019 года. Посетить ее можно будет следующей осенью, уточнила Лихачева.

Она также рассказала, что еще ждет посетителей Музея имени Щусева в новом году. В частности, с конца апреля по сентябрь они смогут увидеть экспонаты эпохи модерна из фондов музея. "У нас ограниченное пространство, поэтому мы будем показывать по темам", – цитирует Лихачеву ТАСС. "Мы хотим представить, что у нас есть некое идеальное пространство постоянной экспозиции, которое мы можем бесконечно расширять", – отметила она.

В следующем году музей также проведет ряд небольших выставок. В том числе – об истории строительства Дворца пионеров на Воробьевых горах, об архитектуре авангарда и творчестве Александра Гегелло, одного из крупных деятелей конструктивизма.

Кроме того, Музей имени Щусева планирует завершить обустройство внутреннего двора, где летом будут проводить различные мероприятия под открытым небом. По словам Лихачевой, программа для этого нового пространства еще разрабатывается. "У нас будет специальная лекционная программа, возможно, программа телепоказов", – предположила директор музея. "Это будет впервые – ничего подобного никогда в музее не было", – заверила она.

В конкурсе на обустройство территории музея принимали участие молодые архитекторы и архитектурные бюро. Конкурсантам предложили превратить двор музея в общественное пространство для отдыха и досуга москвичей с целым рядом зон: музыкальной, детской и летним кафе с открытой верандой.

Ранее директор Пушкинского музея Марина Лошак назвала главные выставки 2019 года. Так, в марте музее представят экспозицию "Лондонская школа" из главного британского музея искусства XX–XXI веков Tate Modern. А летом ГМИИ имени Пушкина совместно с Эрмитажем представит выставку, посвященную знаменитому коллекционеру XX века Сергею Щукину.