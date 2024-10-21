Актриса из "Мажора" Карина Разумовская призналась, что потеряла работу

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Актриса Карина Разумовская, которая прославилась после съемок в сериале "Мажор", рассказала, что осталась без работы. Об этом она сообщила в разговоре с режиссером Федором Бондарчуком в программе "Кино в деталях" на СТС.

Разумовская напомнила, что довольно долго снималась в мелодрамах. Затем она попробовала себя в другом жанре, снявшись в сериале "Мажор". Однако после съемок в данном проекте ее вновь начали приглашать в мелодрамы. Актриса призналась, что отказывалась от этих предложений, поэтому оставалась без работы.

"Когда мне опять начали присылать какие-то мелодрамы, я поняла, что нет, все, стоп. Лучше я посижу без работы, но не буду сниматься вот в этом", – объяснила Разумовская.

Недавно вышел новый проект с Разумовской – психологический детективный триллер "Трасса", где актриса сыграла главную роль.

Премьера четвертого сезона сериала "Мажор", в котором актер Павел Прилучный сыграл главную роль, состоялась еще в марте 2022 года. События последнего сезона происходили спустя девять лет. В сериале также снялись Карина Разумовская, Дмитрий Шевченко и Денис Шведов.

