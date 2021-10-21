Умер российский актер Вольдемар Лобиньш

Фото: кадр из фильма "Ключи от рая"; режиссер – Алоиз Бренч; производство – Рижская киностудия

Умер советский и российский актер Владимир Лобиньш, известный многим под именем Вольдемар. Об этом сообщает газета "Известия".

Артисту было 83 года. Причины его смерти не называются.

Лобиньш родился 11 августа 1938 года в Тверской области. В рижском ТЮЗе начал работать в 1963 году, а через год дебютировал в кино с эпизодической ролью в фильме "Отец солдата".

Зрителям он известен по картинам "Театр", "Незаконченный ужин". Актер также сыграл в фильмах "Заговор послов", "Сильные духом", "Утро долгого дня", "Ключи от рая", "Последний Рейс" и других.

