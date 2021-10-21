Умер экс-участник группы "ДДТ" Дмитрий Галицкий

Фото: facebook.com/bluebird.fest

Бывший клавишник рок-группы "ДДТ" Дмитрий Галицкий скончался в возрасте 65 лет. Об этом сообщает газета "Известия".

Причина смерти музыканта не называется. Дату прощания и похорон объявят позже.

"Прощай, Дима! Сегодня листопад, о котором ты написал и спел такую классную песню, с дождем, но некоторые его слезинки уже превратились в снег", – написал на своей странице в Facebook писатель и музыкант Сергей Челяев.

В разные годы Дмитрий Галицкий был участником группы "ДДТ", руководителем и солистом вокально-инструментального ансамбля "Синяя птица", а также участником ансамбля "Саквояж". За время своей музыкальной карьеры Галицкий неоднократно становился автором и композитором песен.

