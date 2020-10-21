Режиссер Дубровицкий опроверг информацию о своей госпитализации

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Режиссер Вадим Дубровицкий опроверг информацию о собственной госпитализации. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Дубровицкого, у него все в порядке и в больницу его не увозили.
"У меня просто вывих руки, но я работаю", – сообщил Дубровицкий.
Ранее в некоторых Telegram-каналах начала появляться информация о том, что режиссера якобы госпитализировали со съемок в медучреждение с черепно-мозговой травмой.
Ранее в Сети появилась информация о госпитализации актера Бориса Щербакова. Новость об этом опроверг его сын Василий Щербаков.