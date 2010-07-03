Прощание с Александрой Назаровой пройдет 24 августа

Фото: кадр из фильма "Держи удар, детка!”, режиссер Араик Оганесян

Прощание актрисой Александрой Назаровой намерены провести на Новой сцене Московского драматического театра имени Ермоловой в субботу, 24 августа, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на замхудрука театра Галину Боголюбову.

Где похоронят артистку, пока неизвестно. Боголюбова сказала, что в театре хотели бы, чтобы похороны прошли на Троекуровском кладбище.

Назарова ушла из жизни 20 августа в возрасте 79 лет. По данным СМИ, у нее не было близких родственников, за исключением внучки, опекуном которой она была. Ее сын Дмитрий погиб в 2011 году.

Актриса снялась более чем в 80-ти фильмах и телесериалах. В 2001 году получила звание народной артистки России.

Многим зрителям Александра Назарова известна по сериалам "Моя прекрасная няня", "Бригада" и "Кадеты". В ее послужном списке также фильмы "А если это любовь?", "Любимая" и "Софья Перовская".