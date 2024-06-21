"Иллюзион" проведет специальные кинопоказы ко Дню памяти и скорби

Фото: Москва 24/Андрей Никеричев

В честь Дня памяти и скорби кинотеатр "Иллюзион" 22 июня покажет фильмы на военную тематику, сообщается на сайте учреждения.

Среди картин зрителям предложат историю предвоенного лета трех друзей "До свидания, мальчики" Михаила Калика, патриотическую драму "Бессмертный гарнизон" Захара Аграненко и Эдуарда Тиссэ, а также советско-чешский альманах из четырех историй про послевоенную Прагу "Майские звезды" Станислава Ростоцкого.

В пресс-службе уточнили, что все показы пройдут с 35-миллиметровой пленки из коллекции Госфильмофонда России.

Ко Дню памяти и скорби провели профилактику Вечного огня. На время работ специалисты перенесли пламя специальным факелом на временную горелку, проверили каждый из трех запальников и поменяли платиновые спирали.