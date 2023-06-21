Актер сериала "Невский" Михаил Ложкин умер на 37-м году жизни

Фото: vk.com/Большой театр кукол

Российский актер театра и кино Михаил Ложкин ушел из жизни в 36 лет. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Большой театр кукол, где артист осуществлял деятельность.

"Наш любимый друг, наш артист, наш гений. Мы не находим слов и не можем поверить. Мы знаем, что вы захотите попрощаться с Мишенькой, но мы пока не знаем когда", – говорится в сообщении.

В театре не уточнили причину смерти актера. О дате и времени похорон проинформируют позже. Известно, что у Ложкина остались жена и маленький сын.

Михаил Ложкин родился в 1986 году. Актер окончил факультет театра кукол СПбГАТИ. Он долгое время работал в Большом театре кукол в Санкт-Петербурге, где играл в большинстве постановок. За свой профессиональный путь на театральной сцене Ложкин получил несколько наград, в том числе Молодежную премию Петербурга в сфере художественного творчества.

Ложкин также снимался в кино. Зрители помнят его по сериалам "Невский. Проверка на прочность", "Ветеран", "Условный мент – 2", "Анонимный детектив" и "Великолепная пятерка – 4". Кроме того, он был удостоен высшей петербургской театральной премии "Золотой софит".