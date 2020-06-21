Режиссер Учитель рассказал о завершении съемок фильма о Цое

Фото: ТАСС/Виталий Невар

Российский режиссер Алексей Учитель, который ранее создал два документальных фильма, где фигурирует Виктор Цой, заканчивает работу над новой лентой. Она получит название "Цой", передает ТАСС.

21 июня лидеру музыкальной группы "Кино" исполнилось бы 58 лет. "Мы заканчиваем новую картину, вчера как раз была последняя смена", – поделился Учитель. По словам кинорежиссера, новый фильм расскажет о событиях, разворачивающихся после гибели Цоя.

При этом кинокартину "Цой", как ожидается, представят на кинорынке Marché du Film. Мероприятие проведут в онлайн-формате с 22 по 26 июня.

Музыкант Виктор Цой погиб в аварии 15 августа 1990 года на 35 километре трассы "Слока - Талси" под Тукумсом в Латвии.

В декабре прошлого года сообщалось, что группа "Кино" впервые после распада готовится выступить с концертами. Коллектив сделал своим поклонникам настоящий подарок – музыканты выпустили новую версию песни "Троллейбус".