Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

18:31

Режиссер Учитель рассказал о завершении съемок фильма о Цое

культура кино

Фото: ТАСС/Виталий Невар

Российский режиссер Алексей Учитель, который ранее создал два документальных фильма, где фигурирует Виктор Цой, заканчивает работу над новой лентой. Она получит название "Цой", передает ТАСС.

21 июня лидеру музыкальной группы "Кино" исполнилось бы 58 лет. "Мы заканчиваем новую картину, вчера как раз была последняя смена", – поделился Учитель. По словам кинорежиссера, новый фильм расскажет о событиях, разворачивающихся после гибели Цоя.

При этом кинокартину "Цой", как ожидается, представят на кинорынке Marché du Film. Мероприятие проведут в онлайн-формате с 22 по 26 июня.

Музыкант Виктор Цой погиб в аварии 15 августа 1990 года на 35 километре трассы "Слока - Талси" под Тукумсом в Латвии.

В декабре прошлого года сообщалось, что группа "Кино" впервые после распада готовится выступить с концертами. Коллектив сделал своим поклонникам настоящий подарок – музыканты выпустили новую версию песни "Троллейбус".

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать