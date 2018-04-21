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Москва 24

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Культура

21 апреля 2018, 22:03

Акция "Библионочь" стартовала в столице

культура город

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Акция "Библионочь" стартовала в столице. На открытии мероприятия в столичной библиотеке-читальне имени Тургенева присутствовал министр культуры Владимир Мединский. Он дал старт акции совместно с главой департамента культуры Александром Кибовским.

"Библионочь" – это федеральная акция, которая началась в Москве, здесь ее придумали. В этом году впервые в ней участвуют все регионы России", – цитирует Мединского РИА Новости. Министр отметил, что чтение продлевает жизнь и позволяет добиться успеха, а книги – кратчайший путь к душевному здоровью.

После торжественной церемонии в библиотеке состоялся костюмированный бал "Тургеневка приглашает" и флешмоб "Тургеневу – 200".

Александр Кибовский отметил, что Москва остается центром всероссийской акции. Для гостей приготовлено около двух тысяч мероприятий по всему городу.

Ранее сообщалось, что в акции "Библионочь" в этом году впервые примут участие все 440 столичных библиотек. В них пройдут мастер-классы, спектакли, выставки, экскурсии, лекции и даже большой костюмированный бал.

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