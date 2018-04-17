Все столичные библиотеки примут участие в акции "Библионочь"

В акции "Библионочь" в этом году впервые примут участие все 440 столичных библиотек, передает телеканал Москва 24.

Старт дадут в субботу, 21 апреля, в 18:00 в библиотеке имени Тургенева, которая станет центральной площадкой. Главной темой "Библионочи" стал роман "Отцы и дети".

В рамках акции пройдут мастер-классы, спектакли, выставки, экскурсии, лекции и даже большой костюмированный бал.