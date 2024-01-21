Умер российский актер из "Склифосовского" и "Чикатило" Алексей Сдобнов

Фото: vk.com/producerbocharova

Российский актер Алексей Сдобнов скончался на 58-м году жизни. Об этом сообщила его продюсер Наталия Бочарова на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Сдобнов умер в машине по дороге домой в ночь на 13 января. Подробности случившегося пока неизвестны.

Прощание с актером прошло 16 января в городе Люберцы.

Алексей Сдобнов родился в 1966 году, он окончил Московский государственный институт культуры. За свою карьеру актер снялся в 42 работах, включая сериалы "Склифосовский", "Чикатило" и прочие.