Умер дублер Михаила Боярского Александр Пестов

Фото: kino-teatr.ru

Умер актер кино и сериалов, каскадер и дублер Михаила Боярского Александр Пестов. Об этом сообщается на сайте "Кино-театр.ру".

Причина смерти актера не называется. Он скончался 18 декабря 2024 года в возрасте 78 лет.

Александр Пестов родился в 1946 году, с 1970 по 1996 год работал на "Ленфильме". За свою карьеру он успел принять участие более чем в 160 фильмах и сериалах.

В фильмографии Пестова как каскадера и постановщика трюков проекты "Голубой карбункул", "Водитель автобуса", "Выйти замуж за капитана", "Красные колокола", "Особенности национальной охоты" и многие другие.

Как актер он работал в кино с 1981 года. Пестов сыграл роли в фильмах и сериалах "Возвращение Будулая", "Водитель автобуса", "Красная стрела", "Дорожный патруль – 2" и других. В 2021 году вышла последняя картина с его участием.

