В Сети представили тизер "Мы можем быть героями" с Шаркбоем и Лавой

Режиссер Роберт Родригес показал первый тизер фантастического фильма "Мы можем быть героями". Об этом сообщает "Газета.ру".
Новая картина станет продолжением фильма "Приключения Шаркбоя и Лавы". По сюжету фильма, герои уже стали родителями. Их роли исполнили Джеффри Дж. Дашнау, заменивший Тэйлора Лотнера, и Тэйлор Дули соответственно.
В фантастическом фильме также появятся актеры Педро Паскаль и Приянка Чопра. Релиз произойдет на платформе Netflix. Ожидается, что показывать картину начнут с 1 января 2021 года.
Оригинальный проект "Приключения Шаркбоя и Лавы" появился на мировых экранах в 2005 году. За основу фильма Роберт Родригес, по его словам, взял многочисленные идеи собственных детей.
Ранее в Сети опубликовали тизер полнометражного фильма "Мажор" на основе одноименного сериала. Анонс разместил исполнитель главной роли Павел Прилучный.
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