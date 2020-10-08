Netflix опубликовал тизер-трейлер байопика "Манк" Дэвида Финчера

Видео: YouTube/Netflix

Сервис Netflix опубликовал на YouTube-канале первый тизер-трейлер байопика "Манк" (Mank) – новой картины Дэвида Финчера.

Картина рассказывает о журналисте, критике и продюсере Германе Манкевиче, соавторе "Гражданина Кейна" Орсона Уэллса.

Сценарист – покойный отец Дэвида Говард Финчер. Дэвид выступил режиссером и сопродюсером. Композитор – Трент Резнор.

Манкевича сыграл Гэри Олдман. Также в картине снялись Лили Коллинз, Аманда Сайфред, Том Берк, Том Пелфри, Чарльз Дэнс, Таппенс Мидлтон и Джозеф Кросс.

"Манк" стал первым полнометражным фильмом Финчера со времен триллера "Исчезнувшая" (2014). За это время Дэвид снял сериалы "Карточный домик", "Охотник за разумом" и "Любовь, смерть и роботы", а также спродюсировал картину "Девушка, которая застряла в паутине".

Релиз фильма на сервисе намечен на 4 декабря.

Издание IGN выложило в Сеть тизер-трейлер фантастического боевика "Охотник на монстров" с Миллой Йовович в главной роли. В ролике Йовович, которая изображает персонажа Натали Артемис, вместе с командой противостоит гигантскому подземному монстру.