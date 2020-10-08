Netflix опубликовал тизер-трейлер байопика "Манк" Дэвида Финчера

08 октября, 21:07
Видео: YouTube/NetflixСервис Netflix опубликовал на YouTube-канале первый тизер-трейлер байопика "Манк" (Mank) – новой картины Дэвида Финчера.
Картина рассказывает о журналисте, критике и продюсере Германе Манкевиче, соавторе "Гражданина Кейна" Орсона Уэллса.
Сценарист – покойный отец Дэвида Говард Финчер. Дэвид выступил режиссером и сопродюсером. Композитор – Трент Резнор.
Манкевича сыграл Гэри Олдман. Также в картине снялись Лили Коллинз, Аманда Сайфред, Том Берк, Том Пелфри, Чарльз Дэнс, Таппенс Мидлтон и Джозеф Кросс.
"Манк" стал первым полнометражным фильмом Финчера со времен триллера "Исчезнувшая" (2014). За это время Дэвид снял сериалы "Карточный домик", "Охотник за разумом" и "Любовь, смерть и роботы", а также спродюсировал картину "Девушка, которая застряла в паутине".
Релиз фильма на сервисе намечен на 4 декабря.
Издание IGN выложило в Сеть тизер-трейлер фантастического боевика "Охотник на монстров" с Миллой Йовович в главной роли. В ролике Йовович, которая изображает персонажа Натали Артемис, вместе с командой противостоит гигантскому подземному монстру.
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