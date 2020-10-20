Акция "Ночь искусств – 2020" пройдет онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Акцию "Ночь искусств – 2020" полностью перенесли в онлайн-формат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра культуры Максима Ксензова.

Он отметил, что в 2020 году культурную программу представят дистанционно в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией.

"В этом году мы уже провели в таком же формате "День театра", "Библионочь" и "Ночь музеев". Учреждения культуры тогда предложили обширную онлайн-программу с трансляциями лекций, экскурсий, спектаклей. Уверены, что и к "Ночи искусств" мы увидим множество участников с различными онлайн-событиями", – поделился Ксензов.

Организаторы уточняют: трансляции "Ночи искусств – 2020" проведут на официальном сайте акции, а также на площадках в социальных сетях.

Ранее онлайн-программу мероприятий на неделю представили музеи Москвы. С 20 по 25 октября на сайтах культурных учреждений можно будет найти выставки и лекции, визуальные экскурсии и концертные представления.