Акция "Ночь искусств – 2020" пройдет онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Акцию "Ночь искусств – 2020" полностью перенесли в онлайн-формат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра культуры Максима Ксензова.
Он отметил, что в 2020 году культурную программу представят дистанционно в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией.
"В этом году мы уже провели в таком же формате "День театра", "Библионочь" и "Ночь музеев". Учреждения культуры тогда предложили обширную онлайн-программу с трансляциями лекций, экскурсий, спектаклей. Уверены, что и к "Ночи искусств" мы увидим множество участников с различными онлайн-событиями", – поделился Ксензов.
Организаторы уточняют: трансляции "Ночи искусств – 2020" проведут на официальном сайте акции, а также на площадках в социальных сетях.
Ранее онлайн-программу мероприятий на неделю представили музеи Москвы. С 20 по 25 октября на сайтах культурных учреждений можно будет найти выставки и лекции, визуальные экскурсии и концертные представления.
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