РИА Новости: сын певицы Ирины Понаровской скончался в Москве

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Сын певицы Ирины Понаровской художник Энтони Родд скончался в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По их информации, смерть не носит криминального характера. Правоохранители сообщили, что утром 20 сентября Родду стало плохо. Его супруга вызвала скорую помощь, но спасти мужчину не удалось.

Предварительно установлено, что смерть наступила из-за проблем с сердцем.

Энтони Родд родился в 1984 году. Он был сыном Понаровской и джазового певца Вейланда Родда. После развода родителей он воспитывался отцом и получил образование в Норвегии как дизайнер ювелирных изделий.

Родд был женат на художнице Анне Чайниковой, у пары двое детей.