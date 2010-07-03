OQJAV исполнит в Москве запрещенные песни

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Фото: предоставлено организаторами фестиваля
21 сентября в новом театре Community Stage музыкальные эстеты OQJAV исполнят песни, запрещенные за пропаганду "чуждых советскому обществу идеалов и настроений" на концерте "Сухой закон".
Свои каверы на песни групп "Кино", "Пикник", "Наутилус Помпилиус" и других представят также подписанты музыкального лейбла Ивана Дорна "Мастерская" Super Collection Orchestra, Ваня Пинженин (автор песен групп "Обе Две", "АлоэВера", Билли Новик), Nina Karlsson и группа "Не'Мой Фронт".
"Наш запрещенный концерт – это гимн молодости, любви и свободе во все времена. Это наша ода 1980-м: когда вместо хорошего вина и качественной водки на столе стояли портвейн и спирт, принесенный с работы соседом-инженером, когда, несмотря на все запреты, сложности, цензуру и ограничения, создавалась лучшая музыка, писались стихи, люди находили время друг для друга, а самые веселые и душевные концерты проходили в коммуналках, а не на публичных сценах", – рассказал режиссер концерта Семен Серзин.
Все пространство Community превратится в одну большую квартиру: ковры на стенах, старые кассеты, танцы и песни, когда-то запрещенные в СССР, а также самые популярные рок-хиты прошлого. завершится концерт After party с легендарным диджеем, звукорежиссером из Испании – Pablo Bolívar.
Где: театр Community Stage (Космодамианская набережная, 2)
Когда: 21 сентября, 21:00
Билеты доступны по ссылке.
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