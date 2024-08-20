Открылась регистрация на программу Московской международной недели кино

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 23 по 28 августа в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" состоится первая Московская международная неделя кино (ММНК), передает портал мэра и правительства столицы.

Жители и гости Москвы смогут посетить открытые встречи с актером Аристархом Венесом, кинооператором и народным артистом России Владимиром Климовым, композитором Анной Суллой и многими другими.

Так, 23 августа в Парке Горького выступит режиссер, актер и продюсер Данил Мотин с лекцией о продюсировании проектов, а актерский агент Александра Егорова расскажет желающим, с чего стоит начинать карьеру молодому артисту.

На Хохловской площади 24 августа продюсеры Анна Ольшевская и Наталия Клибанова проведут лекцию и мастер-класс "Экранизация, основы создания киноблокбастеров, тренды в сериалах и кино". Позже, 27 августа на Триумфальной площади состоится лекция "Актерская профессия – вуз, мастер-классы или самообразование".

Кроме того, в рамках ММНК для посетителей проведут занятия по актерскому мастерству, операторскому искусству и съемке динамических сцен, а также мастер-класс для начинающих режиссеров. На ВДНХ пройдут уроки по технике речи и развернется лаборатория видеоподкастов.

Для гостей Московской международной недели кино на мобильных съемочных площадках состоится серия открытых кастингов. На протяжении всей недели кино начинающие и профессиональные артисты смогут создать свое портфолио.

Также зрителям покажут новинки и культовые проекты зарубежного и отечественного кинематографа. Киносеансы пройдут более чем на 30 площадках столицы. 26 августа на барже "Париход" зрители увидят совместный проект России и Индии, драму "Надо снимать фильмы о любви" режиссера Романа Михайлова.

В программе также запланировано более 40 киноэкскурсий. Гостям покажут места культовых фильмов и расскажут о том, как создавались известные киноленты.

Регистрация на все мероприятия открыта на сайте ММНК.

Кинотеатр-лампочку представят на форуме-фестивале "Москва 2030". На мультимедийном экране гости площадки могут видеть достижения столицы в сфере благоустройства. Арт-объект представлен в олимпийском комплексе "Лужники".

