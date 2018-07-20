Дирижер Валерий Гергиев рассказал об ожиданиях от концертного зала "Зарядье"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Дирижер Валерий Гергиев уверен, что концертный зал "Зарядье" станет любимым местом горожан для знакомства с произведениями классиков.

"Я надеюсь, что зал в "Зарядье" тоже будет одним из моих любимых, а еще важнее, чтобы этот зал стал, во многом благодаря интересной программе, любимым местом для знакомства с великолепными произведениями классиков", – сказал он в разговоре с RT.

Ранее стало известно, что концертный зал "Зарядье" запустил электронную продажу билетов на своем официальном сайте. При покупке от четырех билетов предоставляются специальные скидки.

Сама музыкальная площадка официально откроется в День города – 8 и 9 сентября, при этом приобрести билеты на концерты можно уже сейчас. Также на сайте появилась афиша на сентябрь–декабрь.