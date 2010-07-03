Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

18:55

Юрий Визбор и Москва: к 85-летию знаменитого барда

культура

18:55

Поделиться в социальных сетях:

Фото: wikipedia.org

20 июня – 85 лет со дня рождения московского барда, актера, журналиста Юрия Визбора. Предлагаем изучить уголки столицы, которые упоминаются в визборовских песнях, а его дочь Татьяна рассказала, что связывало отца с этими местами.

"В доме 5, строении 7 по Ананьевскому переулку прошло детство отца, – рассказывает Татьяна Визбор. – В 12-метровой комнате в коммуналке ютились пять человек, вдобавок в коридоре на сундуке спал водитель его отчима. Именно здесь, в сретенских дворах, юный Визбор играл в "послевоенный – над веревкой – волейбол", запускал по лужам "корабли с парусами в косую линейку". Четыре года назад на доме открыли мемориальную доску, каждый год 20 июня возле нее проходит концерт памяти Визбора. Именно этому месту Визбор посвятил песню "Волейбол на Сретенке".

А песня "Река Неглинка" – о коммунальной квартире, где Визбор жил с Адой Якушевой.

"На углу улиц Неглинная и Кузнецкий Мост на третьем этаже бывшего доходного дома Московского купеческого общества располагалась коммуналка, где отец жил с моей мамой Адой Якушевой. Там родилась я. Это жилье дали моей бабушке в Минздраве СССР, который, кстати, находился совсем рядом, в Рахмановском переулке. Двери квартиры буквально не закрывались: барды, походники, альпинисты – кто только не заходил на посиделки под гитару! Места в коммуналке не хватало, и, когда было много гостей, меня, маленькую, просто клали на широкий подоконник и привязывали к нему репшнурами. Мама с содроганием вспоминала эти истории", – рассказывает Татьяна Визбор.

Полную версию материала читайте на сайте metronews.ru.

культура

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика