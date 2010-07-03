Юрий Визбор и Москва: к 85-летию знаменитого барда

20 июня – 85 лет со дня рождения московского барда, актера, журналиста Юрия Визбора. Предлагаем изучить уголки столицы, которые упоминаются в визборовских песнях, а его дочь Татьяна рассказала, что связывало отца с этими местами.
"В доме 5, строении 7 по Ананьевскому переулку прошло детство отца, – рассказывает Татьяна Визбор. – В 12-метровой комнате в коммуналке ютились пять человек, вдобавок в коридоре на сундуке спал водитель его отчима. Именно здесь, в сретенских дворах, юный Визбор играл в "послевоенный – над веревкой – волейбол", запускал по лужам "корабли с парусами в косую линейку". Четыре года назад на доме открыли мемориальную доску, каждый год 20 июня возле нее проходит концерт памяти Визбора. Именно этому месту Визбор посвятил песню "Волейбол на Сретенке".
А песня "Река Неглинка" – о коммунальной квартире, где Визбор жил с Адой Якушевой.
"На углу улиц Неглинная и Кузнецкий Мост на третьем этаже бывшего доходного дома Московского купеческого общества располагалась коммуналка, где отец жил с моей мамой Адой Якушевой. Там родилась я. Это жилье дали моей бабушке в Минздраве СССР, который, кстати, находился совсем рядом, в Рахмановском переулке. Двери квартиры буквально не закрывались: барды, походники, альпинисты – кто только не заходил на посиделки под гитару! Места в коммуналке не хватало, и, когда было много гостей, меня, маленькую, просто клали на широкий подоконник и привязывали к нему репшнурами. Мама с содроганием вспоминала эти истории", – рассказывает Татьяна Визбор.
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