Прощание с директором группы "На-На" Фроликовым пройдет 23 апреля в Москве

Фото: vk.com/Группа НА-НА

Прощание с директором группы "На-На" Виталием Фроликовым пройдет 23 апреля в Москве. Об этом говорится в публикации на странице музыкального коллектива в соцсети "ВКонтакте".

Прощание с Фроликовым пройдет с 12:00 до 13:30 в траурном зале ЦКБ по адресу: дом 25, улица Маршала Тимошенко.

"Приходите все, кто желает попрощаться с прекрасным человеком!", – говорится в публикации.

Фроликов скончался 20 апреля в возрасте 76 лет. Он родился в 1948 году. В частности, Фроликов создал ВИА "Говорящие гитары". Но больше всего он запомнился как директор "На-На", созданной в 1989 году Бари Алибасовым. На своем посту он отвечал за организацию гастролей, взаимодействие с организаторами мероприятий и поддержание имиджа группы.

