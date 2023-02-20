Пушкинский музей будет работать в обычном режиме в праздничные выходные

Фото: телеграм-канал "Пушкинский музей"

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и Музей ВДНХ будут принимать посетителей в обычном режиме в выходные с 23 по 26 февраля. Праздничный график посещений будет установлен в Третьяковской галерее, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службы музеев.

Уточняется, что праздничный график предполагает:

вход в музей по электронным билетам, приобретенным на сайте Третьяковской галереи или через "Яндекс Афишу" и Prime Travel;

вход по картам "Друг Третьяковской галереи" и по билетам, купленным в кассах музея до 23 февраля.

исторического здания Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке;

инженерного корпуса в Лаврушинском переулке;

здания Новой Третьяковки на Крымском Валу.

23, 24 и 25 февраля с 10:00 до 21:00 будут работать выставки:Эти же экспозиции будут доступны и 26 февраля с 10:00 до 20:00.

23 февраля малые музеи Третьяковской галереи будут работать с 10:00 до 18:00, в другие дни – по обычному расписанию.

В свою очередь, главное здание и Галерея Пушкинского музея будут работать в обычном режиме. Ориентироваться посетители должны на график работы четверга и пятницы: с 11:00 до 21:00, вход до 20:00.

Что касается павильонов музея ВДНХ, они будут доступны с 11:00 до 20:00, вход – до 19:30.

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