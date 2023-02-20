Создатель аниме "Галактический экспресс 999" Рэйдзи Мацумото умер на 86-м году жизни

Фото: AP Photo/Domenico Stinellis, File

Японский создатель манги и аниме Рэйдзи Мацумото умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщает телеканал NHK.

По данным СМИ, деятель ушел из жизни в Токио. Уточняется, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Деятель родился 25 января в 1938 году. Настоящее имя Мацумото – Акира.

На протяжении своей долгой карьеры он создал множество работ. В их числе – "Космический пират Харлок" и одноименное аниме, а также манги "Галактический экспресс 999" , "Космический линкор "Ямато" и аниме "Озума".

Свою первую мангу автор опубликовал еще в 1953 году. На тот момент ему было 15 лет.

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