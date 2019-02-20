Третьяковка открыла продажу билетов на выставку "Илья Репин"

Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Третьяковская галерея открыла продажу билетов на выставку "Илья Репин", которая пройдет с 16 марта по 18 августа, сообщается на сайте галереи. Билеты можно купить онлайн на официальном сайте Третьяковки.

В одном заказе можно купить максимум один билет. Он позволит увидеть выставку работ Репина и экспозицию "Искусство ХХ века".

Выставка Репина расположится на трех этажах в самых крупных выставочных залах новой Треьяковки. Она представит современную интерпретацию творчества великого художника, включая более 170 живописных полотен и более 130 графических работ. Здесь собраны лучшие работы мастера, созданные с начала 1870-х по конец 1920-х годов.

На выставке покажут произведения из 26 музеев России и зарубежья, а также из ряда частных собраний. В том числе будет представлено крупноформатное полотно "Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года…" из собрания Государственного Русского музея.

Ранее Третьяковская галерея заключила дополнительный контракт на миллион рублей с Росгвардией по охране экспозиции художника Ильи Репина. После инцидента с картиной художника в мае прошлого года, когда один из посетителей прорвался в пустой зал и нанес по застекленному полотну "Иван Грозный и сын его Иван" несколько ударов металлической стойкой ограждения, музей принял решение кардинально модернизировать всю систему видеонаблюдения.