Третьяковка открыла продажу билетов на выставку "Илья Репин"

Третьяковская галерея открыла продажу билетов на выставку "Илья Репин", которая пройдет с 16 марта по 18 августа, сообщается на сайте галереи. Билеты можно купить онлайн на официальном сайте Третьяковки.
В одном заказе можно купить максимум один билет. Он позволит увидеть выставку работ Репина и экспозицию "Искусство ХХ века".
Выставка Репина расположится на трех этажах в самых крупных выставочных залах новой Треьяковки. Она представит современную интерпретацию творчества великого художника, включая более 170 живописных полотен и более 130 графических работ. Здесь собраны лучшие работы мастера, созданные с начала 1870-х по конец 1920-х годов.
На выставке покажут произведения из 26 музеев России и зарубежья, а также из ряда частных собраний. В том числе будет представлено крупноформатное полотно "Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года…" из собрания Государственного Русского музея.
Ранее Третьяковская галерея заключила дополнительный контракт на миллион рублей с Росгвардией по охране экспозиции художника Ильи Репина. После инцидента с картиной художника в мае прошлого года, когда один из посетителей прорвался в пустой зал и нанес по застекленному полотну "Иван Грозный и сын его Иван" несколько ударов металлической стойкой ограждения, музей принял решение кардинально модернизировать всю систему видеонаблюдения.
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