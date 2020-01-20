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Общество

20 января, 11:07

Режиссера Сергея Соловьева перевели в реанимацию – СМИ

культура общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Режиссера Сергея Соловьева перевели из обычной палаты в реанимацию, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении кинематографиста.

"Сергей Александрович переведен из обычной палаты в реанимацию, другие подробности о его состоянии мы не даем", – сказал собеседник агентства.

Ранее в СМИ появилась информация, что Соловьев пожаловался на боль в левой голени, его госпитализировали и прооперировали. Сообщения о госпитализации подтвердил источник из окружения Соловьева. Однако от комментариев по поводу самочувствия режиссера воздержался.

Сергей Соловьев – режиссер таких известных фильмов, как "Асса", "Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви", "Наследница по прямой", "Сто дней после детства" и многих других.

Под руководством Сергея Соловьева в Москве начала свою работу Театр-студия САС.

Госпитализирован режиссер Сергей Соловьев

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