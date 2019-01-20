Театр-студия под руководством Сергея Соловьева откроется в Москве

Фото: Интерпресс/ТАСС/Павел Каравашкин

Театр-студия САС под руководством народного артиста России Сергея Соловьева начинает работу в Москве. Презентация-открытие нового театра запланирована на 24 января, сообщает "Интерфакс".

Организаторы мероприятия рассказали, что это событие откроет Год Театра в стране. Гостей вечера ожидает вернисаж из кино и фоторабот Соловьева, а затем состоится показ спектакля молодого режиссера Татьяны Самбук "Княжна Мери". Это инсценировка произведения Михаила Лермонтова "Герой нашего времени".

26 января покажут второй спектакль Театра-студии САС "Иванов" по одноименной пьесе Антона Чехова.

Сергей Соловьев окончил режиссерский факультет ВГИКа. С 1969 года начал работать на "Мосфильме" и в том же году дебютировал двумя новеллами по рассказам Чехова в киноальманахе "Семейное счастье" в качестве режиссера.