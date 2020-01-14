Госпитализирован режиссер Сергей Соловьев

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Режиссер Сергей Соловьев попал в больницу, сообщает РИА Новости.

По данным СМИ, Соловьев пожаловался на боль в левой голени, его госпитализировали и прооперировали. Информацию о госпитализации подтвердил источник из окружения Соловьева. Однако от комментариев по поводу самочувствия режиссера воздержался.

Сергей Соловьев – режиссер таких известных фильмов, как "Асса", "Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви", "Наследница по прямой", "Сто дней после детства" и многих других.

Напомним, что под руководством Сергея Соловьева в Москве начала свою работу Театр-студия САС.