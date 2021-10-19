Более 70 дизайнеров представят свои коллекции на осенней неделе моды в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Более 70 дизайнеров представят новые коллекции на Mercedes-Benz Fashion Week (MBFW) Russia, которая пройдет в Музее Москвы с 19 по 23 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мероприятия.
Гости показа увидят коллекции таких российских дизайнеров, как Rogov, Masha Tsigal, Za_Za, Yana Besfamilnaya, Nastya Nekrasova, Sasha Gapanovich, K/Titova, Innominate, Институт бизнеса и дизайна/Institute of business and design (B&D), Elena Souproun.
Помимо этого, специально для мероприятия модный дом Slava Zaitsev представит ретроспективный показ на тему традиций народного костюма в современной моде.
Среди иностранных дизайнеров в неделе моды примут участие Kyle Ho, Christoph Ritter Studio (оба – Великобритания), Juan De La Paz (Боливия), Cute-Saint (Нигерия) и Valentins (Израиль).
Кроме того, в осеннем сезоне российской недели моды примут участие дизайнеры – участники MBFW Berlin. К такой идее организаторы пришли с целью увеличить творческий обмен между различными MBFW.
Одним из партнеров недели моды стал Музей Москвы, основанный в 1896 году и располагающийся в Провиантских складах. Все показы и видеопрезентации недели моды будут транслироваться в официальной группе MBFW Russia в соцсети "ВКонтакте", а также на сайтах партнеров.
Ранее сообщалось, что мероприятие пройдет в формате COVID-free. Президент Национальной палаты моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia Александр Шумский рассказал, что данный формат позволит обеспечить безопасность зрителей и участников, а также стимулировать ответственное отношение среди модного сообщества.
Посетить мероприятие смогут обладатели QR-кода, который выдается привитым или переболевшим коронавирусом гражданам, а также тем, у кого отрицательный ПЦР-тест, действительный 72 часа после выдачи результата.
При входе на площадку организаторы мероприятия могут попросить показать QR-код и документ, удостоверяющий личность.
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