Зрители назвали лучшие сцены признания в любви в российском кино

Фото: Кадр из фильма "Алые паруса"; режиссер – Александр Птушко; производство – "Мосфильм"

Сцена признания в любви из фильма "Алые паруса" 1961 года стала самой любимой у россиян. Это следует из опроса телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция", проведенного в честь пятилетнего юбилея редакции. С результатами ознакомилась Москва 24.

Романтические сцены зачастую ассоциируются с мелодрамами, однако результаты исследования показали, что список не ограничивается одним жанром, поскольку в топ вошли комедии и экранизации.

Рейтинг был составлен на основе опроса зрителей, проведенного в социальных сетях телеканала. В нем приняли участие 2 909 человек. В результате в топ вошли:



"Алые паруса" (1961) – 20%;

"Большая перемена" (1972) – 13%;

"Еще раз про любовь" (1967) – 12%;

"Жестокий романс" (1984) – 11%;

"Сказ про то, как царь Петр арапа женил" (1976) – 10%;

"Кубанские казаки" (1949) – 9%;

"Свинарка и пастух" (1941) – 8%;

"Девушка без адреса" (1958) – 7%;

"Высота" (1957) – 6%;

"Неоконченная пьеса для механического пианино" (1976) – 4%.

Лидером рейтинга стала кинолента Александра Птушко "Алые паруса", экранизация повести Александра Грина. В главных ролях выступили Василий Лановой и Анастасия Вертинская, для которой роль Ассоль стала дебютной в кинематографе. Эпизод признания героев в любви в фильме отличается своей красотой, но еще более трогательной стала история, произошедшая на съемках. Лановой во время работы решил признаться в любви своей жене, отдыхавшей в Ялте. Он убедил команду поднять алые паруса именно в этом месте, и, когда корабль подошел к берегу, актер вышел с букетом цветов и подарил их своей возлюбленной.

Второе место в списке занял четырехсерийный фильм Алексея Коренева "Большая перемена", действие которого разворачивается в вечерней школе. Сюжет основан на повести Георгия Садовникова "Иду к людям". Главного героя исполнил Михаил Кононов, а его возлюбленную Нелли – Светлана Крючкова. Прототипом героини стала ученица Садовникова, которая часто провожала его до дома.

На третьем месте находится фильм Георгия Натансона "Еще раз про любовь", основанный на пьесе Эдварда Радзинского "104 страницы про любовь". Автор сам предложил экранизировать свое произведение. По сюжету ленты бортпроводница Наташа и ученый Евдокимов влюбляются, несмотря на различия в характерах. Главные роли исполнили Татьяна Доронина и Александр Лазарев, чья популярность резко возросла после выхода картины.

Четвертое место было отдано работе Эльдара Рязанова "Жестокий романс", снятой по мотивам пьесы Александра Островского "Бесприданница". Любовь между героями выражается через песни. Один из самых знаменитых романсов, "А напоследок я скажу", написан Андреем Петровым на стихи Беллы Ахмадулиной.

Пятую позицию в рейтинге занимает мелодрама Александра Митты "Сказ про то, как царь Петр арапа женил", основанная на историческом романе Александра Сергеевича Пушкина "Арап Петра Великого". В главной роли – Владимир Высоцкий, который также написал для фильма две песни, однако они не вошли в финальную версию. Любовь Наташи Ртищевой к Ибрагиму вспыхивает в финале, помогая ей преодолеть страхи. Героиня признается Ибрагиму в своих чувствах, но он, движимый благородством, пытается устроить ее брак с другим.

Шестое место, согласно оценке зрителей, заняла комедия Ивана Пырьева "Кубанские казаки". Сюжет напоминает знаменитую пьесу Уильяма Шекспира "Ромео и Джульетта", где два враждующих клана противостоят любви двух молодых людей. В этом фильме два колхоза оказываются в похожей ситуации. Фильм насыщен музыкой, и признания в любви здесь также выражаются через песни. В сцене, где девушки выступают под песню "Ой, цветет калина", текст песни становится отражением чувств героини, влюбившейся "на свою беду".

Седьмым в списке оказался фильм Ивана Пырьева "Свинарка и пастух". Вдохновением для режиссера послужила палехская шкатулка с изображением пастуха и свинарки. Роль кавказского пастуха Мусаиба Гатуева стала первой значительной в карьере Владимира Зельдина. В фильме его герой признается в любви свинарке Глаше перед ее свадьбой с другим молодым человеком. Именно по пробам этой сцены Зельдина утвердили на роль: на кастинг пригласили всех женщин съемочной группы, и почти каждой понравился образ актера.

Восьмое место заняла картина Эльдара Рязанова "Девушка без адреса". Сюжет фильма строится вокруг попытки героев, которые однажды встретились в поезде и влюбились с первого взгляда, снова найти друг друга. Главные роли исполнили Николай Рыбников и Светлана Карпинская, которая на момент съемок не имела актерского образования. Кинолента стала одним из лидеров проката в 1958 году.

Фильм Александра Зархи "Высота" занял девятое место в списке. Эта кинолента, рассказывающая о монтажниках-высотниках, основана на одноименном романе Евгения Воробьева. В сцене признания в любви между Машей и Токмаковым, происходящей на высоте, герой не выражает свои чувства напрямую. Вместо этого он использует образы спокойной и тихой природы, а также индустриальных и динамичных пейзажей. Сцену снимали методом "блуждающей маски", совмещающим кадры актеров в павильоне и натурные съемки.

Завершает рейтинг "Неоконченная пьеса для механического пианино" Никиты Михалкова, вдохновленная неопубликованной пьесой "Безотцовщина" Антона Чехова. Любовные линии в фильме сложны и запутанны, но одной из самых трогательных является сцена признания жены Платонова: "Ты жив, значит, и я живу". Актеры Александр Калягин и Евгения Глушенко, сыгравшие супругов на экране, вскоре поженились в реальной жизни.

"Золотая коллекция признаний" станет частью специального киномарафона на телеканале "Мосфильм. Золотая коллекция".

